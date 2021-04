Coronavirus | le regioni cambiano ancora colore | verso la zona gialla

Advertising

RaiNews : Le Regioni chiedono un cambio di colore #coronavirus #riaperture - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - fillycarre : Colori regioni da lunedì 26 aprile: ?? Sardegna ?? Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia e Val d’Aosta Le rimanenti… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: 23 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia e i colori delle regioni: Sardegna in zona rossa, altre… - valfromrome : #COVID19 Noi apriamo, le regioni farneticano sull'importanza dell'autonomia tanto caldeggaiata dalla Lega di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regioni

... mentre per spostarsi da o versorosse o arancioni servirà il pass cartaceo (rappresentato ... Da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha individuato ilsars - cov - 2 in ...Sono 364.804 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati, secondo i dati del ... 'Quattro(vs 5 la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di 1. Tra queste, 2 ...I dati registrati in questa settimana decreteranno il nuovo colore delle regioni a partire da lunedì 26 aprile. NUOVI COLORI: QUASI TUTTI IN ZONA GIALLA – Stando alle previsioni, l’Italia dovrebbe ...L’epidemia di coronavirus è rilevante e ha implicazioni di vasta portata ... Questi scenari si svolgeranno in diverse regioni e settori, in modo che una ricerca di mercato corretta e tempestiva sia ...