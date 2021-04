Volkswagen ID 4 | la rivoluzione dell’auto elettrica è realtà

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non inquina e ha mille altre virtù: il look ultra moderno, i fari che si accendono come un sipario, i comandi vocali intelligenti: è la ID.4, il primo SUV 100% elettrico di, raccontata per noi dal Brand Manager di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, Giuseppe Sermisoni

... mentre Arona è la prima crossover prodotta dal gruppo. 'Si tratta di un rinnovo ... per entrambi i modelli, abbiamo davvero fatto una! Un'implementazione di prodotto che permette ...La seconda vettura dellaelettrica di, la ID.4, è stata eletta World Car Of The Year 2021, cerimonia che a causa del covid - 19 si è tenuta in forma digitale. Come sempre, 93 giornalisti del settore ...La casa di Wolfsburg si aggiudica il premio più ambito del settore automotive, superando Toyota Yaris e Honda e. Volkswagen non vinceva dal 2013 ...Non inquina e ha mille altre virtù: il look ultra moderno, i fari che si accendono come un sipario, i comandi vocali intelligenti: è la ID.4, il primo SUV 100% elettrico di Volkswagen, raccontata per ...