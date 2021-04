Malata di cancro cerca la madre biologia per salvarsi: dopo averla trovata l’epilogo è sconvolgente. Cos’è successo (Di giovedì 22 aprile 2021) dopo tanti anni aveva cercato la sua madre naturale che l’aveva abbandonata alla nascita, non per poterla conoscere, ma per avere il suo sangue. Daniela, infermiera psichiatrica a Milano di 47 anni, ha fatto un appello alla Provincia di Como, poi si è rivolta ai giudici e ha trovato sua madre. Malata di cancro, le serviva il suo sangue, prelevato in forma anonima, per poter accedere a una cura sperimentale, ma la donna si è rifiutata. “Mi chiedo come fai”, le parole amare di Daniela Daniela è nata il 26 marzo 1973 all’orfanotrofio delle suore di Rebbio, nel Comasco, dove ha trascorso due anni prima di essere adottata. Tre anni fa la donna si è amMalata di un tumore che resiste alle cure tradizionali, così i medici le hanno proposto una cura sperimentale in ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021)tanti anni avevato la suanaturale che l’aveva abbandonata alla nascita, non per poterla conoscere, ma per avere il suo sangue. Daniela, infermiera psichiatrica a Milano di 47 anni, ha fatto un appello alla Provincia di Como, poi si è rivolta ai giudici e ha trovato suadi, le serviva il suo sangue, prelevato in forma anonima, per poter accedere a una cura sperimentale, ma la donna si è rifiutata. “Mi chiedo come fai”, le parole amare di Daniela Daniela è nata il 26 marzo 1973 all’orfanotrofio delle suore di Rebbio, nel Comasco, dove ha trascorso due anni prima di essere adottata. Tre anni fa la donna si è amdi un tumore che resiste alle cure tradizionali, così i medici le hanno proposto una cura sperimentale in ...

