Giornata Mondiale della Terra, Draghi: “Insieme possiamo vincere questa sfida” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’intervento del premier Draghi al Leaders Summit on Climate: “Come Italia ci dedicheremo alla sostenibilità”. ROMA – Breve intervento del premier Draghi al Leaders Summit on Climate nella Giornata Mondiale della Terra. Il presidente italiano ha voluto ringrazia Joe Biden perché “il suo è un totale cambio di politica sull’ambiente e abbiamo fiducia sul fatto che Insieme possiamo vincere questa sfida“. Leaders Summit on Climate, l’intervento del premier Draghi Il premier Draghi nel suo intervento, riportato dall’Ansa, ha ricordato che “l’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) L’intervento del premieral Leaders Summit on Climate: “Come Italia ci dedicheremo alla sostenibilità”. ROMA – Breve intervento del premieral Leaders Summit on Climate nella. Il presidente italiano ha voluto ringrazia Joe Biden perché “il suo è un totale cambio di politica sull’ambiente e abbiamo fiducia sul fatto che“. Leaders Summit on Climate, l’intervento del premierIl premiernel suo intervento, riportato dall’Ansa, ha ricordato che “l’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra ...

