Coronavirus, lavoratori fragili in ufficio ogni giorno: scoppia il caso del Giudice di pace (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sono i lavoratori 'fragili' impiegati presso l' ufficio del Giudice di pace di Latina al centro del caso sollevato dal segretario provinciale Confsal - Unsa Quirino Leomazzi. Un provvedimento ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sono i' impiegati presso l'deldidi Latina al centro delsollevato dal segretario provinciale Confsal - Unsa Quirino Leomazzi. Un provvedimento ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volt… - tribuna_treviso : L'aerostazione cittadina è stata chiusa da Save che ha lasciato aperto l'aeroporto di Venezia. Ecco le ragioni dell… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: E' l'unico scalo regionale rimasto chiuso per la pandemia. Il Governo ha approvato un Piano di sviluppo da 54 milioni di… - TgrRaiVeneto : E' l'unico scalo regionale rimasto chiuso per la pandemia. Il Governo ha approvato un Piano di sviluppo da 54 milio… - CCanadese : RT @CCanadese: Nuovo supporto economico per i lavoratori in Ontario -