Serie A, dal successo Juventus al pari Inter: tutti i risultati della serata e la classifica aggiornata (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus surclassa il Parma, un punto per l'Inter contro lo Spezia.Il punto sul mercoledì di Serie A che si è appena concluso, con alcuni risultati inaspettati e parziali che hanno rimesso in discussione i verdetti nelle zone calde della classifica. La formazione di Andrea Pirlo super i ducali grazie ai gol dei suoi difensori: la doppietta di Alex Sandro e il gol di De Ligt hanno garantito ai bianconeri tre punti fondamentali per la corsa Champions League, specialmente in vista del match tra Roma e Atalanta. I nerazzurri di Antonio Conte vengono invece fermati dal coraggio dello Spezia di Vincenzo Italiano, che ha messo in difficoltà la compagine Interista per buona parte della gara. Complice anche la serata storta di Lukaku, i ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasurclassa il Parma, un punto per l'contro lo Spezia.Il punto sul mercoledì diA che si è appena concluso, con alcuniinaspettati e parziali che hanno rimesso in discussione i verdetti nelle zone calde. La formazione di Andrea Pirlo super i ducali grazie ai gol dei suoi difensori: la doppietta di Alex Sandro e il gol di De Ligt hanno garantito ai bianconeri tre punti fondamentali per la corsa Champions League, specialmente in vista del match tra Roma e Atalanta. I nerazzurri di Antonio Conte vengono invece fermati dal coraggio dello Spezia di Vincenzo Italiano, che ha messo in difficoltà la compagineista per buona partegara. Complice anche lastorta di Lukaku, i ...

OptaPaolo : 1 - Giacomo #Raspadori è il 1° giocatore a segnare una doppietta da subentrato contro il Milan in Serie A nell'era… - OptaPaolo : 10+16 - A partire dal 2020 solo Henrikh Mkhitaryan (27) ha preso parte a più gol di Hakan #Calhanoglu (26: 10 reti… - TuttoMercatoWeb : Cairo: 'Torino avanti rispettando le regole. Non ha Superleghe da tirare fuori dal cilindro' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Alex Sandro e DeLigt ribaltano il Parma. La Juve adesso è a -1 dal #Milan #juveparma - SassuoloUS : RT @OptaPaolo: 1 - Giacomo #Raspadori è il 1° giocatore a segnare una doppietta da subentrato contro il Milan in Serie A nell'era dei tre p… -