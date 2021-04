SuperLeague, c’è una squadra pronta al ritiro: il Chelsea di Abramovich (Di martedì 20 aprile 2021) Un primo colpo di scena per la neonata SuperLeague: il Chelsea di Roman Abramovich sarebbe intenzionato a presentare domanda di ritiro dal torneo dopo le numerose proteste dei tifosi La questione SuperLeague (o SuperLega, se preferite) è destinata a tenere banco ancora per un po’ di tempo. Ma intanto c’è un rumor proveniente dall’Inghilterra – filtrato nel primo pomeriggio odierno – nel quale uno dei club di Oltremanica starebbe pensando di tirarsi indietro nell’immediato. A svelare il mistero è Dan Roan, giornalista della redazione sportiva della BBC: si tratterebbe del Chelsea di Roman Abramovich. Queste le dichiarazioni del corrispondente inglese rilasciate in una breaking news via Twitter: “Mi risulta che il Chelsea stia ora preparando la ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Un primo colpo di scena per la neonata: ildi Romansarebbe intenzionato a presentare domanda didal torneo dopo le numerose proteste dei tifosi La questione(o SuperLega, se preferite) è destinata a tenere banco ancora per un po’ di tempo. Ma intanto c’è un rumor proveniente dall’Inghilterra – filtrato nel primo pomeriggio odierno – nel quale uno dei club di Oltremanica starebbe pensando di tirarsi indietro nell’immediato. A svelare il mistero è Dan Roan, giornalista della redazione sportiva della BBC: si tratterebbe deldi Roman. Queste le dichiarazioni del corrispondente inglese rilasciate in una breaking news via Twitter: “Mi risulta che ilstia ora preparando la ...

