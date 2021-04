Prende lo stipendio per 15 anni senza lavorare neanche un giorno: scoperto assenteista all’ospedale di Catanzaro (Di martedì 20 aprile 2021) Prende lo stipendio per quindici anni senza lavorare neanche un giorno Un addetto alla prevenzione incendi dell’ospedale di Catanzaro ha percepito lo stipendio per quindici anni senza aver lavorato neanche un giorno. L’incredibile vicenda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Catanzaro, che ha passato al setaccio i tabulati di presenza e i turni di servizio del nosocomio. Secondo quanto ricostruito, Salvatore Scumace, questo il nome dell’assenteista, risultava un dipendente del Centro Operativo Emergenza Incendi (C.O.E.I.) dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021)loper quindiciunUn addetto alla prevenzione incendi dell’ospedale diha percepito loper quindiciaver lavoratoun. L’incredibile vicenda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di, che ha passato al setaccio i tabulati di pree i turni di servizio del nosocomio. Secondo quanto ricostruito, Salvatore Scumace, questo il nome dell’, risultava un dipendente del Centro Operativo Emergenza Incendi (C.O.E.I.) dell’ospedale Pugliese Ciaccio di, ma ...

