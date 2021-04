Bologna | i convocati di Mihajlovic per il Torino

Advertising

sportface2016 : #BolognaTorino, i convocati di #Mihajlovic - marinabeccuti : I ventitré convocati del Bologna di Mihajlovic contro il Torino - Torinogranatait : I ventitré convocati del Bologna di Mihajlovic contro il Torino - bologna_sport : I convocati per #BFCTorino: ancora out #Tomiyasu -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna convocati

Commenta per primo Questi idi Sinisa Mihajlovic per la sfida del suocontro il Torino: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro. ...Le scelte di Sinisa ...Domani sera in scena Bologna-Torino, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A. Partita fondamentale per gli ospiti di Davide Nicola a caccia di punti salvezza ...Essendo la Fiorentina in silenzio stampa, oltre che in ritiro, oggi non ci sarà la consueta conferenza pre gara del tecnico. I viola sono impelagati nella lotta per non retrocedere e non possono perme ...