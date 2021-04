Calcio | annunciata la nascita della Superlega | ci sono Juventus | Inter e Milan

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Dodici club hanno annunciato la nascita di una ‘SuperLega’ di calcio. È stata infatti comunicata la sottoscrizione di un accordo tra club europei – Juventus, Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham – per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. I club, si legge nella nota diffusa, hanno concordato di partecipare alla Super League “con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei aderiscano al progetto Super League, così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna stagione sportiva, si aggiungeranno altri club secondo un processo di ammissione, per un totale di 20 club”.