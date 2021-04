Scuola | sottosegretario Sasso | ‘soluzione è stabilizzazione docenti per titoli e servizio’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – “Su quest’ultimo non siamo contrari, a testimonianza che, a differenza di altri, non è il furore ideologico a guidare i nostri pensieri e le nostre azioni, ma gli interessi e il bene del mondo della. Non siamo e mai saremo disposti a considerare stracci vecchi le migliaia di insegnanti precari che da anni sono una parte fondamentale della quotidianità degli istituti, dei nostri studenti e delle loro famiglie. Siamo convinti – conclude – di non essere i soli a pensarla così tra le forze della maggioranza di Governo. Di sicuro, come Lega, su questo non arretreremo di un millimetro”. L'articolo CalcioWeb.