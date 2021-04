Zaia plaude ai tamponi nei bus veneti per verificare la presenza di Covid

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 aprile 2021) TREVISO – Le compagnie di trasporto in Veneto si attrezzano per innalzare ancora il livello di sicurezza di chi utilizza i bus. È il governatore Luca(foto) a fare il punto della situazione: “La MOM – Mobilità di Marca di Treviso ha iniziato venerdì scorso i test sulle principali linee urbane (linea 1, 55 e 61), sui bus in servizio, nell’orario di punta e salendo alla fermata in zona stazione”, riferisce. “Sono stati testati la maniglia della porta di ingresso, il pulsante per la richiesta di fermata e i sedili”. Gli esiti sono stati “tutti negativi, ma i campionamenti proseguono anche dopo le ore 21 su autobus a fine servizio, nei punti interni che più vengono a contatto con le persone, come i campanelli, i maniglioni di salita e discesa e i poggiatesta. E anche ATVO, l’Azienda di trasporti del Veneto Orientale, ha avviato il medesimo progetto, verificando ...