Nuovo album per Achille Lauro, artista lucidissimo e spirito selvaggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Life&People.it La destinazione ultra-mediatica del Nuovo album di Achille Lauro appare chiara dal dettaglio della didascalia che accompagna l'annuncio del suo post su Instagram. "Lauro", il suo ultimo disco che esce proprio oggi, 16 Aprile 2021, è molto teatrale come tutte le sue dichiarazioni artistiche e non. Ma d'altra parte coerente con il suo personaggio e il suo modo di fare spettacolo. Che sia realmente l'ultimo dei sei album di inediti o che invece questo messaggio dichiari un desiderio di svolta artistica in cui la musica ne è solo una parte, ce lo dirà solo il futuro. Achille Lauro pur nella sua continua evoluzione è riconoscibile. La sua personalità, la sua estetica, il suo modo di intendere lo spettacolo e quindi la comunicazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo album Nostralgia il nuovo album dei Coma_Cose ad alta infiammabilità Passionali, originali e fuori dal coro i Coma_Cose, dopo il successo di Sanremo, escono con il nuovo album Nostralgia, che racchiude un mondo di significati che affiorano da un passato che brucia ancora. E proprio il fuoco è uno degli elementi chiave anche del brano 'La canzone dei Lupi'. 'La ...

Arisa, il nuovo singolo è Ortica FOTO Ortica è il titolo del nuovo brano di una delle voci più originali, amate e inconfondibili ...come una delle protagoniste indiscusse della musica italiana regalando al pubblico brani e album in ...

“Tratto da una storia vera” è il nuovo album di Joe Barbieri! A quattro anni di distanza da “Origami” (e dopo una deviazione per celebrare a proprio modo Billie Holiday attraverso il disco “Dear Billie”), Joe Barbieri torna finalmente alle proprie canzoni realiz ...

Francesca Binfarè Torna con un nuovo singolo il cantautore Francesco Sacco, Francesca BinfarèTorna con un nuovo singolo il cantautore Francesco Sacco, a meno di un anno dalla pubblicazione del suo album d'esordio La voce umana. Ventottenne eclettico e tagliente, ...

