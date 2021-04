Judo, Manuel Lombardo superlativo! L’azzurro è in finale nei 66 kg agli Europei (Di venerdì 16 aprile 2021) Manuel Lombardo continua ad incantare in quel di Lisbona e mette a segno un altro successo strepitoso, imponendosi in semifinale sul portoghese Joao Crisostomo e conquistando la qualificazione per la finalissima dei 66 kg ai Campionati Europei 2021 di Judo. Dopo Odette Giuffrida, capace di raggiungere l’atto conclusivo nei 52 kg, l’Italia è quindi già certa di chiudere questa prima giornata di gara con all’attivo due medaglie. Il 22enne piemontese, che in precedenza nel suo cammino aveva regolato il croato Robert Klacar ed il belga Kenneth Van Gansbeke, si è reso protagonista di una prestazione sensazionale avendo la meglio anche sul padrone di casa lusitano Joao Crisostomo (giustiziere ai quarti dello spagnolo Gaitero Martin, n.3 del seeding). Lombardo non ha avuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)continua ad incantare in quel di Lisbona e mette a segno un altro successo strepitoso, imponendosi in semisul portoghese Joao Crisostomo e conquistando la qualificazione per la finalissima dei 66 kg ai Campionati2021 di. Dopo Odette Giuffrida, capace di raggiungere l’atto conclusivo nei 52 kg, l’Italia è quindi già certa di chiudere questa prima giornata di gara con all’attivo due mede. Il 22enne piemontese, che in precedenza nel suo cammino aveva regolato il croato Robert Klacar ed il belga Kenneth Van Gansbeke, si è reso protagonista di una prestazione sensazionale avendo la meglio anche sul padrone di casa lusitano Joao Crisostomo (giustiziere ai quarti dello spagnolo Gaitero Martin, n.3 del seeding).non ha avuto ...

