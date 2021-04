Avete mai visto Gemma Galgani da giovane? Irriconoscibile, ma i fan notano un dettaglio [FOTO] (Di venerdì 16 aprile 2021) Ammettiamolo, piaccia o non piaccia, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza Gemma Galgani. La dama del Trono Over, che ultimamente ha intrapreso una conoscenza con Aldo, è tra i personaggi più chiacchierati del piccolo schermo. In molti però non hanno dimenticato la tormentata storia con Giorgio Manetti, ormai lontano dalle luci del programma. … L'articolo Avete mai visto Gemma Galgani da giovane? Irriconoscibile, ma i fan notano un dettaglio FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Ammettiamolo, piaccia o non piaccia, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza. La dama del Trono Over, che ultimamente ha intrapreso una conoscenza con Aldo, è tra i personaggi più chiacchierati del piccolo schermo. In molti però non hanno dimenticato la tormentata storia con Giorgio Manetti, ormai lontano dalle luci del programma. … L'articolomaida, ma i fanunproviene da Velvet Gossip.

Advertising

lapinella : La vie d’Adele. L’avete mai visto? Non si parla solo di un amore saffico. Si parla di vita e di sentimenti, in ogni… - capuanogio : #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo… - noemiofficial : Glicine a #CTCF come non lo avete mai sentito ???? A tra poco ??? - pervoiomiuccido : RT @cach1276: ??: “Sangiovanni usa Giulia, lo fa solo per i consensi, è solo scena” blablablabla Sicuramente non avete mai letto il testo… - Ivana69325464 : RT @DebraC82: Non ho mai visto Giulia così felice e sorridente ??? Hai vinto ama, anzi avete vinto voi due con il vostro amore ?? #prelemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Cappella degli Scrovegni di Giotto: il nuovo tour virtuale è mozzafiato ...possiamo varcare la soglia della strepitosa Cappella degli Scrovegni di Padova e ammirarla come mai ... Ora " come del resto tutti i musei in Italia " è temporaneamente chiusa, ma se l'avete già ...

'C'è una cosa che dovete fare per Gemma'. Isabella Ricci si fa subito notare a UeD: 'Forse non avete capito...' Come le ho detto, sono consapevole di chi sono e dei miei ragionamenti che reputo raffinati […] Non mi piace andare in giro scosciata, non ho mai esagerato, osato con certi look perché non ...

Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami Senza strategia su restrizioni e vaccini, vola verso 400mila morti con ospedali stracolmi e senza mezzi. Il presidente accusato dai media di "genocidio". Indagherà una commissione parlamentare ...

Ricordando Sepulveda, il poeta rivoluzionario che amava Messi e non sopportava Ronaldo Esattamente un anno fa nell’ospedale di Oviedo, in Spagna, moriva ucciso dal Covid19 Luis Sepulveda. Il mondo intero restava orfano di un eccezionale intellettu ...

...possiamo varcare la soglia della strepitosa Cappella degli Scrovegni di Padova e ammirarla come... Ora " come del resto tutti i musei in Italia " è temporaneamente chiusa, ma se l'già ...Come le ho detto, sono consapevole di chi sono e dei miei ragionamenti che reputo raffinati […] Non mi piace andare in giro scosciata, non hoesagerato, osato con certi look perché non ...Senza strategia su restrizioni e vaccini, vola verso 400mila morti con ospedali stracolmi e senza mezzi. Il presidente accusato dai media di "genocidio". Indagherà una commissione parlamentare ...Esattamente un anno fa nell’ospedale di Oviedo, in Spagna, moriva ucciso dal Covid19 Luis Sepulveda. Il mondo intero restava orfano di un eccezionale intellettu ...