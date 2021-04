Arac Attack film stasera in tv 29 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021)Mostri a otto zampe è ilin tv venerdì 16 aprile 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Eight Legged Freaks GENERE: Azione, Horror, Fantascienza ANNO: 2002 REGIA: Ellory Elkayem: David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones, Eileen Ryan, Don Champlin DURATA: 128 Minuti...