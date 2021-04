Turismo in Grecia, via la quarantena se si è vaccinati o negativi al tampone (Di giovedì 15 aprile 2021) La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del Turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Lafa un passo avanti verso la riapertura delabolendo l'obbligo diper i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi, a patto che sianocontro il coronavirus o siano ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Grecia Turismo in Grecia, via la quarantena se si è vaccinati o negativi al tampone La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ...

Spostamenti tra regioni, il 15 maggio potrebbe essere la data ufficiale Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva indicato il 15 maggio, come data ipotetica dell'inizio della stagione - dice Michielli - Era una data giusta, la stessa della Grecia, in coincidenza ...

Estate in traghetto: la Grecia tra le preferite La Grecia sarà una delle destinazioni di viaggio preferite per il 2021, lo dicono alcuni player del mondo dei traghetti ...

Turismo in Grecia, via la quarantena se si è vaccinati o negativi al tampone La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ri ...

