Tg Cultura, edizione del 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto Benigni è il Leone d'Oro alla carriera della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre. "Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. È un onore immenso ricevere un cosi' alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra del cinema di Venezia", ha dichiarato Benigni nell'accettare il riconoscimento. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera. – AGLI UFFIZI EMANUELE ALOIA CANTA PER LA PER GIORNATA DELL'ARTE

