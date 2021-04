Pattinaggio figura, World Team Trophy 2021: Italia quinta dopo la prima giornata (Di giovedì 15 aprile 2021) Avvio convincente della nazionale Italiana di Pattinaggio di figura, impegnata a Osaka nel World Team Trophy 2021. dopo la prima giornata gli Azzurri sono infatti al quinto posto, davanti ad una potenza come il Canada e ad un solo punto dalla Francia. Protagonisti assoluti Charlene Guignard e Marco Fabbri, autori di una grande performance nella rhythm dance sulle note di Grease: 82.93 punti e secondo posto che vale 11 punti, alle spalle solo dei campioni del mondo uscenti Sinitsina-Katsalapov. Undici punti sono arrivati anche dalle azzurre Lara Naki Gutmann e Ginevra Negrello, che hanno chiuso rispettivamente il corto femminile al settimo e ottavo posto. Da sottolineare la prova pulita di Negrello, all’esordio ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Avvio convincente della nazionalena didi, impegnata a Osaka nellagli Azzurri sono infatti al quinto posto, davanti ad una potenza come il Canada e ad un solo punto dalla Francia. Protagonisti assoluti Charlene Guignard e Marco Fabbri, autori di una grande performance nella rhythm dance sulle note di Grease: 82.93 punti e secondo posto che vale 11 punti, alle spalle solo dei campioni del mondo uscenti Sinitsina-Katsalapov. Undici punti sono arrivati anche dalle azzurre Lara Naki Gutmann e Ginevra Negrello, che hanno chiuso rispettivamente il corto femminile al settimo e ottavo posto. Da sottolineare la prova pulita di Negrello, all’esordio ...

