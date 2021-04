Napoli, infortunio Ospina: tegola per Gattuso, il portiere può saltare 4 partite (Di giovedì 15 aprile 2021) Il portiere potrebbe essere costretto a stare lontano dal campo fino al prossimo mese Gli esami strumentali hanno evidenziato che David Ospina ha subito una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilpotrebbe essere costretto a stare lontano dal campo fino al prossimo mese Gli esami strumentali hanno evidenziato che Davidha subito una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio CdM - Il doppio ex Bagni: 'Koulibaly può fermare Lukaku. Demme indispensabile' Ha superato le tre fasi: l'euforia dell'arrivo, lo sconforto per l'infortunio e l'aver pagato ... Il Napoli ha tantissime chance di piazzarsi per un posto Champions, se la giocherà fino in fondo .' ...

Repubblica - Ospina, infortunio grave: salterà le prossime tre partite David Ospina ha subito un grave infortunio muscolare che lo terrà fuori per almeno tre partite: Gattuso si gioca la Champions con Meret.

Bologna fc, Tomiyasu: da stakanovista a infortunato Poi, quasi per uno strano scherzo del destino, il polpaccio del giapponese aveva tradito il numero 14 del Bologna, che si vide costretto a saltare, per infortunio, le sfide contro Lazio, Cagliari e ...

