Ferragnez | la foto di famiglia con la bisnonna Luciana | il dettaglio notato dai fan

(Di giovedì 15 aprile 2021) In una recentedideicon Vittoria, Leone e la, i fan hannoun preciso: ecco di cosa si tratta su Notizie.it.

Advertising

pzzskA : Beh dai i Ferragnez hanno appeso la proposta di matrimonio all'arena di Verona sopra al water, quindi non la vedo c… - theVgalaxy : @DUALIPA Dua vogliamo la foto con i FERRAGNEZ - A5_Runner : @matilderaggi non la voglio la tua foto, ma metti: fashion blogger di grande successo, fan della ferragnez, ccc'è capiamochi eeeh - sottolefoglie : Considerato che credo abbia tra i 14 e i 17 anni sto rivalutando l'oversharing dei Ferragnez, almeno loro si limita… - EleftheriaZanne : RT @vogue_italia: Ci sono anche i #Ferragnez nella nostra Top7. Voi chi preferite? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez foto

Ma questa volta ad attrarre l'attenzione degli oltre 30milioni di follower deie nonna ... Ma i fan notano un tenero dettaglio: ' Nonna Luciana ha sdoganato lecon i gambaletti '. E ...... sponsorizzata direttamente dalla nuova arrivata in casa, Chiara ha promosso sul suo ... (Continua a leggere dopoe post) La borraccia glitter firmata Chiara Ferragni costa 39 euro ma la ...In una recente foto di famiglia dei Ferragnez con Vittoria, Leone e la bisnonna Luciana, i fan hanno notato un preciso dettaglio: ecco di cosa si tratta ...Fedez si mostra con Chiara Ferragni e il piccolo Leone sul divano, la burla del rapper ha divertito non poco i loro tantissimi follower, cosa ha fatto Si torna a parlare di una delle famiglie più amat ...