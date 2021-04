Protesta ambulanti su autostrada, corteo furgoni si scioglie dopo otto ore (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è conclusa verso le 16, dopo quasi otto ore, la Protesta dei venditori ambulanti realizzata sull’autostrada A1 Roma-Napoli, nei pressi dello svincolo di Caserta-Sud. Almeno un migliaio i furgoni degli ambulanti che hanno bloccato entrambe le carreggiate dell’A1, provocando l’interruzione della circolazione, come già avvenuto una settimana fa. Il blocco totale, durato dalle 11 alle 16, è stato preceduto da un corteo di furgoni che ha viaggiato a passo d’uomo già dalle 8 di stamani. Alcuni manifestanti sono partiti dal Napoletano e dal Salernitano, procedendo a velocità ridotta sull’A30 Caserta-Salerno (da Palma Campania verso Caserta), mentre altri dal Casertano, entrando sull’A1 da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è conclusa verso le 16,quasiore, ladei venditorirealizzata sull’A1 Roma-Napoli, nei pressi dello svincolo di Caserta-Sud. Almeno un migliaio idegliche hanno bloccato entrambe le carreggiate dell’A1, provocando l’interruzione della circolazione, come già avvenuto una settimana fa. Il blocco totale, durato dalle 11 alle 16, è stato preceduto da undiche ha viaggiato a passo d’uomo già dalle 8 di stamani. Alcuni manifestanti sono partiti dal Napoletano e dal Salernitano, procedendo a velocità ridotta sull’A30 Caserta-Salerno (da Palma Campania verso Caserta), mentre altri dal Casertano, entrando sull’A1 da ...

