Calcio a 5, l’Italia sconfigge il Montenegro a Prato e chiude con una vittoria le qualificazioni agli Europei 2022 (Di martedì 13 aprile 2021) La Nazionale italiana di Calcio a 5 ha chiuso il proprio percorso nelle qualificazioni agli Europei del 2022. Dopo la sconfitta “indolore” in Belgio, la compagine allenata da Massimiliano Bellarte si è imposta a Prato nell’ultimo match di queste “quali” contro il Montenegro, fanalino di coda del Gruppo 7, per 2-0. Le realizzazioni di Gaio al 2’38” e di Fantecele al 36’35” hanno regalato il quinto successo in sei match disputati alla formazione tricolore, che aveva staccato il biglietto per la fase finale nei Paesi Bassi con due partite d’anticipo. Bellarte, in questo incontro, ha voluto fare diverse rotazioni, per mettere alla prova soprattutto i giocatori che non hanno avuto troppo spazio nei match precedenti. La Nazionale ha iniziato con Molitierno tra i pali, mentre ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) La Nazionale italiana dia 5 ha chiuso il proprio percorso nelledel. Dopo la sconfitta “indolore” in Belgio, la compagine allenata da Massimiliano Bellarte si è imposta anell’ultimo match di queste “quali” contro il, fanalino di coda del Gruppo 7, per 2-0. Le realizzazioni di Gaio al 2’38” e di Fantecele al 36’35” hanno regalato il quinto successo in sei match disputati alla formazione tricolore, che aveva staccato il biglietto per la fase finale nei Paesi Bassi con due partite d’anticipo. Bellarte, in questo incontro, ha voluto fare diverse rotazioni, per mettere alla prova soprattutto i giocatori che non hanno avuto troppo spazio nei match precedenti. La Nazionale ha iniziato con Molitierno tra i pali, mentre ...

