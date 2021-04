Ibdo: "Obesi sono fragili per vaccini Covid ma non per accesso a cure" (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Le persone con Obesità sono state inserite tra categorie prioritarie da vaccinare in quanto ad 'elevata fragilità' in correlazione al tasso di letalità associata a Covid-19", ma "l'Obesità, in Italia non è inserita nella lista delle malattie croniche, le prestazioni non sono inserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea), non esiste una rete nazionale di cura per l'Obesità e non esiste un piano nazionale ad hoc. E' il momento di cambiare nella lotta all'Obesità!". Questa la conclusione di un editoriale, a firma di Renato Lauro, presidente dell'Italian barometer diabetes observatory (Ibdo) Foundation, Andrea Lenzi, Coordinatore Open Italia, e Paolo Sbraccia, Vicepresidente Ibdo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Le persone contàstate inserite tra categorie prioritarie da vaccinare in quanto ad 'elevatatà' in correlazione al tasso di letalità associata a-19", ma "l'tà, in Italia non è inserita nella lista delle malattie croniche, le prestazioni noninserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea), non esiste una rete nazionale di cura per l'tà e non esiste un piano nazionale ad hoc. E' il momento di cambiare nella lotta all'tà!". Questa la conclusione di un editoriale, a firma di Renato Lauro, presidente dell'Italian barometer diabetes observatory () Foundation, Andrea Lenzi, Coordinatore Open Italia, e Paolo Sbraccia, Vicepresidente...

