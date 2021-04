Drusilla Gucci è l’ottava eliminata de L’isola dei Famosi (Di martedì 13 aprile 2021) Drusilla Gucci è stata eliminata da L’isola dei Famosi Drusilla Gucci ha perso al televoto contro Andrea Cerioli. Contrariamente a come accade di solito, Drusilla alla notizia della sua eliminazione ha esultato. Infatti era un suo desiderio quello di abbandonare l’Honduras. Non faceva altro che ripetere “Non ce la faccio più”. Così Andrea Cerioli è rimasto ancora sulL’isola, vincendo per la seconda volta al televoto. La scorsa volta contro Elisa Isoardi. “Non c’è mai stato un naufrago così contento di andarsene”, ha detto Ilary Blasi facendo riferimento a Drusilla, che ha alzato le braccia proprio esultando. E mentre in spiaggia i naufraghi si sfidano per la prova leader, Drusilla ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021)è statadadeiha perso al televoto contro Andrea Cerioli. Contrariamente a come accade di solito,alla notizia della sua eliminazione ha esultato. Infatti era un suo desiderio quello di abbandonare l’Honduras. Non faceva altro che ripetere “Non ce la faccio più”. Così Andrea Cerioli è rimasto ancora sul, vincendo per la seconda volta al televoto. La scorsa volta contro Elisa Isoardi. “Non c’è mai stato un naufrago così contento di andarsene”, ha detto Ilary Blasi facendo riferimento a, che ha alzato le braccia proprio esultando. E mentre in spiaggia i naufraghi si sfidano per la prova leader,...

Advertising

Methamorphose30 : RT @Iperborea_: A questo punto, se Drusilla non ce la fa più, facciamo un cambio: Stefania Gucci in Palapa, la figlia in studio #isola - Antoman56920192 : RT @RickyPalazzolo: Ma secondo voi perché una Gucci che pesa 43kg alla quale non frega una sega della visibilità, perché dovrebbe rimanere… - Macs976 : RT @SiMaxVi: Io che cerco di trattenere Drusilla Gucci sull'isola. #isola - elaeniii : I have a dream: Drusilla al GFVIP6 in coppia con mamma Stefania Gucci, pronte a dominare il mondo #isola - lulyzii : RT @RickyPalazzolo: Ma secondo voi perché una Gucci che pesa 43kg alla quale non frega una sega della visibilità, perché dovrebbe rimanere… -