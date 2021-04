“Erdogan dittatore”. Ritorsione turca dopo le parole di Draghi: bloccati contratti alle aziende italiane (Di domenica 11 aprile 2021) Che le parole del premier Draghi sul presidente turco Erdogan (lo ha definito un “dittatore” ndr) avrebbero avuto pesanti ripercussioni sui rapporti tra i due Paesi era più che prevedibile. Meno lo era indovinare il primo settore sul quale si sarebbero evidenziate tali ripercussioni, considerando le tante aree di business in cui in due Paesi collaborano. Quindici miliardi di euro, tanto valgono gli scambi commerciali tra l’Italia e la Turchia. Un rapporto quasi in equilibrio con 7,7 miliardi di euro di export e 7,2 miliardi di importazioni. Certo, le vendite verso il Bosforo sono in calo rispetto agli oltre 10 miliardi che si registravano fino al 2017, ma ridurre i rapporti economici tra Roma e Ankara alla sola Bilancia commerciale sarebbe riduttivo perché l’Italia è il primo investitore estero nel Paese con 48 imprese ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) Che ledel premiersul presidente turco(lo ha definito un “” ndr) avrebbero avuto pesanti ripercussioni sui rapporti tra i due Paesi era più che prevedibile. Meno lo era indovinare il primo settore sul quale si sarebbero evidenziate tali ripercussioni, considerando le tante aree di business in cui in due Paesi collaborano. Quindici miliardi di euro, tanto valgono gli scambi commerciali tra l’Italia e la Turchia. Un rapporto quasi in equilibrio con 7,7 miliardi di euro di export e 7,2 miliardi di importazioni. Certo, le vendite verso il Bosforo sono in calo rispetto agli oltre 10 miliardi che si registravano fino al 2017, ma ridurre i rapporti economici tra Roma e Ankara alla sola Bilancia commerciale sarebbe riduttivo perché l’Italia è il primo investitore estero nel Paese con 48 imprese ...

Advertising

fattoquotidiano : Avrà pure ridato dignità all’Italia, come pensa gran parte del centrodestra, ma la sortita di Mario Draghi contro l… - Marcozanni86 : Fa ridere oggi, soprattutto al PE, vedere l'alzata di scudi contro #Erdogan e l'inadeguatezza delle istituzioni #UE… - riotta : A sinistra si moraleggia contro #Draghi che definisce #Erdogan 'dittatore' e poi amaramente riconosce che si devono… - cinziamartin1 : RT @Dio: Draghi ha un foglio Excel al posto dell'anima, ma la cosa comporta anche dei vantaggi, tipo che non ha la delicatezza dei diplomat… - mariateresaro16 : RT @flaminiasabate1: Il FQ ha scartavetrato i marroni a Renzi che ha lodato il dittatore di un Paese con cui l'Italia ha in ballo commesse… -