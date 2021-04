Amici, il mondo della danza sa: anche Carolyn Smith contro Martina (Di domenica 11 aprile 2021) Non solo Alessandra Celentano ha criticato Martina Miliddi nel corso del guanto di sfida della quarta puntata del Serale di Amici. Infatti, durante il corso della sfida con Serena su una coreografia di ballo latino americano, Carolyn Smith su Instagram ha usato parole severe per commentare la vittoria di Martina: Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 11 aprile 2021) Non solo Alessandra Celentano ha criticatoMiliddi nel corso del guanto di sfidaquarta puntata del Serale di. Infatti, durante il corsosfida con Serena su una coreografia di ballo latino americano,su Instagram ha usato parole severe per commentare la vittoria di: Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti cheun inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una ...

