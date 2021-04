L'immunologo Clerici: 'Per ripartire dobbiamo vaccinare anche i giovani' (Di sabato 10 aprile 2021) 'vaccinare anche i giovani potrebbe aiutare a ripartire'. La proposta, già avanzata più volte e da più parti nel corso della pandemia, arriva da Mario Clerici, docente di immunologia dell'università ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) 'potrebbe aiutare a'. La proposta, già avanzata più volte e da più parti nel corso della pandemia, arriva da Mario, docente di immunologia dell'università ...

