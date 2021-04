Confindustria: “Recovery e vaccini cruciali per la ripresa” (Di sabato 10 aprile 2021) Il report del Centro Studi di Confindustria: “L’Italia è in risalita. Livelli pre-Covid solamente a fine 2022”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo report del Centro Studi di Confindustria sulla situazione economia italiana. “L’Italia – si legge nella nota, riportata dall’Agi – è in risalita, ma solo a fine 2022 dovrebbe colmare la voragine aperta nel 2020 dalla pandemia, un anno dopo la Germania “. Il Centro Studi ha evidenziato “come un graduale recupero ci dovrebbe essere in primavera per arrivare ad una crescita del 4,1% nel 2021 e 4,2% nel 2022“. Dati che hanno rivisto “in marginale arretramento” la dinamica del Pil nel primo trimestre dell’anno in corso. Recovery e vaccini fondamentali Confindustria ha precisato che Recovery e vaccini sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Il report del Centro Studi di: “L’Italia è in risalita. Livelli pre-Covid solamente a fine 2022”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo report del Centro Studi disulla situazione economia italiana. “L’Italia – si legge nella nota, riportata dall’Agi – è in risalita, ma solo a fine 2022 dovrebbe colmare la voragine aperta nel 2020 dalla pandemia, un anno dopo la Germania “. Il Centro Studi ha evidenziato “come un graduale recupero ci dovrebbe essere in primavera per arrivare ad una crescita del 4,1% nel 2021 e 4,2% nel 2022“. Dati che hanno rivisto “in marginale arretramento” la dinamica del Pil nel primo trimestre dell’anno in corso.fondamentaliha precisato chesono ...

