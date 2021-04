Salerno Pulita, Fiadel: “Basta speculazioni e precarietà” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Orgoglio e senso di responsabilità sono le caratteristiche dei lavoratori di Salerno Pulita. Molti di loro hanno fondato questa società quando la stessa rappresentò la scelta di dare ai soci delle cooperative una certezza di reddito e di lavoro”. Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale ha scritto una nota ai vertici del Comune di Salerno. “In questa battaglia di civiltà l’amministrazione con l’allora sindaco, Vincenzo De Luca, diede il proprio contributo creando nei fatti una società che ha da un lato garantito stabilità e dignità ai lavoratori evitando sotto-salario e lavoro nero, ma dall’altro si è rivelato un efficiente strumento di tutela del territorio per una Salerno sempre più decorosa e vivibile. A nessuno è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Orgoglio e senso di responsabilità sono le caratteristiche dei lavoratori di. Molti di loro hanno fondato questa società quando la stessa rappresentò la scelta di dare ai soci delle cooperative una certezza di reddito e di lavoro”. Angelo Rispoli, segretario generale dellaprovinciale ha scritto una nota ai vertici del Comune di. “In questa battaglia di civiltà l’amministrazione con l’allora sindaco, Vincenzo De Luca, diede il proprio contributo creando nei fatti una società che ha da un lato garantito stabilità e dignità ai lavoratori evitando sotto-salario e lavoro nero, ma dall’altro si è rivelato un efficiente strumento di tutela del territorio per unasempre più decorosa e vivibile. A nessuno è ...

