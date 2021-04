Perché stasera 8 aprile non va in onda L’Isola dei Famosi: c’entra Valeria Marini (Di giovedì 8 aprile 2021) Brutte notizie per i fan de L’Isola dei Famosi: questa sera, 8 aprile, il reality non andrà in onda. Ma come mai? Lo ha spiegato Ilary Blasi stessa nel corso dell’ultima puntata. A quanto pare, c’entra Valeria Marini che no, non sarà una nuova naufraga in Honduras. Perché L’Isola dei Famosi non andrà in onda … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 aprile 2021) Brutte notizie per i fan dedei: questa sera, 8, il reality non andrà in. Ma come mai? Lo ha spiegato Ilary Blasi stessa nel corso dell’ultima puntata. A quanto pare,che no, non sarà una nuova naufraga in Honduras.deinon andrà in… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiUno : 'Imparare che si può andare oltre ogni caduta, perché la vita è più forte...' #Unpassodalcielo6 - #Iguardiani la 2^… - CarloCalenda : L’AMA smetterà di raccogliere l’immondizia da stasera in 4 Municipi, popolosi come Palermo. È accaduto quello che s… - fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - irxnsky_ : stasera vedrò the destroyer, io prontissima ma also non prontissima perché so già che suderò e sclererò tantissimo - petricvre : stasera vedete di mettere su un thirst party fatto bene perché ho tutte le reaction pic di lol da usare -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stasera RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol: le big inglesi, live score quarti ... FOCUS SULLA ROMA Presentando i risultati Europa League attesi per stasera, naturalmente adesso ... ma per la Roma il doppio impegno non deve essere vissuto come un fastidio, perché la bacheca ...

Valeria Marini e Gianmarco Onestini preparano la valigia per Supervivientes: le prime parole È per questo motivo che stasera l' Isola dei famosi (edizione italiana) condotta da Ilary Blasi non ... Tra gli indumenti un " bikini un po' selvaggio " e " uno rosso, perché il rosso è il colore della ...

Facebook, perché «Le migliori frasi di Osho» è stata oscurata qualche ora Corriere della Sera ... FOCUS SULLA ROMA Presentando i risultati Europa League attesi per, naturalmente adesso ... ma per la Roma il doppio impegno non deve essere vissuto come un fastidio,la bacheca ...È per questo motivo chel' Isola dei famosi (edizione italiana) condotta da Ilary Blasi non ... Tra gli indumenti un " bikini un po' selvaggio " e " uno rosso,il rosso è il colore della ...