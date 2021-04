Calcio: Europa League, Slavia Praga non si inginocchia in sostegno di Black Lives Matter (Di giovedì 8 aprile 2021) Londra, 8 apr. - (Adnkronos) - Prima del fischio d'inizio del match dei quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Slavia Praga, la squadra londinese si è inginocchiata a sostegno dell'iniziativa Black Lives Matter, gesto non condiviso dalla squadra ceca, con i giocatori rimasti in piedi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Londra, 8 apr. - (Adnkronos) - Prima del fischio d'inizio del match dei quarti di finale ditra Arsenal e, la squadra londinese si èta adell'iniziativa, gesto non condiviso dalla squadra ceca, con i giocatori rimasti in piedi.

