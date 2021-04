Pechino 2022 | gli Usa valutano il boicottaggio delle Olimpiadi invernali La Cina | “Comunità internazionale non lo accetterà”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli Stati Uniti stanno valutando ilinsieme agli alleatidelin. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha spiegato che un “approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse ma anche nell’interesse dei nostri alleati e partner”. Un alto funzionario del dipartimento guidato da Antony Blinken ha in seguito chiarito che unnon è ancora stato discusso. Intanto è arrivata la replica di: “Lanon lo. Siamo fiduciosi di lavorare con tutte le parti per rendere lediun evento olimpico ...

... vale a dire i primi sei posti della rassegna iridata che assegnano il pass olimpico per. Con 9 partite disputate sulle 13 in programma nella prima fase a round robin, al team tricolore ...I gruppi per i diritti umani stanno protestando contro l'organizzazione dei Giochi dial via il 4 febbraio. Hanno sollecitato un boicottaggio diplomatico o diretto per richiamare l'...vale a dire i primi sei posti della rassegna iridata che assegnano il pass olimpico per Pechino 2022. Con 9 partite disputate sulle 13 in programma nella prima fase a round robin, al team tricolore ...A Calgary, gli azzurri cedono al Canada padrone di casa e poi di misura contro i russi. Nelle ultime quattro partite servirà l'en plein per giocarsi il pass olimpico.