Covid in Campania | Pasqua con il vaccino ma solo metà dei centri è in funzione

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (3 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - francypar71 : #Napoli Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Entro l'estate centri con la Caritas per le dosi agli immigrati irrego… - infoitinterno : Covid e scuola, torna l'incertezza: in Campania sono possibili nuovi rinvii - RosPalumbo71 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (3 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? ht… - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 2.314 positivi e 34 morti: l'indice di contagio sfiora il 12%, più positivi che guariti - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La situazione- 19 in Italia L'indice Rt scende a 0,98. I casi sono 232 ogni 100.000 abitanti ..., Liguria e Puglia vietano di andare nelle seconde case anche ai residenti. La Sicilia ...Da martedì la Penisola sarà nuovamente divisa in colori, con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. In, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per quest'ultima 'categoria', divieto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, ...Seconda e terza media, e tutte le classi delle superiori, continueranno invece in Dad. Le comunicazioni ufficiali sui siti delle scuole tardano. Il decreto Draghi ha disposto che la scuola torni in pr ...l’Unità di crisi della Regione Campania ha chiesto a tutte le Asl e agli ordini delle professioni sanitarie l’elenco di dipendenti e iscritti per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale ...