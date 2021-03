Tensione alla Carrarese: Baldini presenta le dimissioni ma la società le respinge (Di domenica 21 marzo 2021) La sconfitta contro la Giana Erminio per 2-0 ha fatto precipitare fuori dalla zona playoff la Carrarese. Alta Tensione a fine gara e anche il tecnico Silvio Baldini ne è rimasto coinvolto. Anzi è stato il protagonista. In serata l'ex allenatore del Catania ha rassegnato le dimissioni lasciando la squadra all'undicesimo posto. «Non posso far altro che rassegnare le mie dimissioni perché non voglio essere il parafulmine di prestazioni come quella messa in scena oggi pomeriggio». Ha ammesso Baldini pubblicando questa nota: «Il sottoscritto è venuto qui per cullare un sogno e se questo non interessa io faccio un passo indietro». La società di piazza Vittorio Veneto però non accetta le dimissioni del trainer. «Le ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) La sconfitta contro la Giana Erminio per 2-0 ha fatto precipitare fuori dzona playoff la. Altaa fine gara e anche il tecnico Silvione è rimasto coinvolto. Anzi è stato il protagonista. In serata l'ex allenatore del Catania ha rassegnato lelasciando la squadra all'undicesimo posto. «Non posso far altro che rassegnare le mieperché non voglio essere il parafulmine di prestazioni come quella messa in scena oggi pomeriggio». Ha ammessopubblicando questa nota: «Il sottoscritto è venuto qui per cullare un sogno e se questo non interessa io faccio un passo indietro». Ladi piazza Vittorio Veneto però non accetta ledel trainer. «Le ...

