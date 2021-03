"Non ce lo possiamo permettere". Vaccino, il drammatico intervento di Alessandro Sallusti: cala il silenzio in studio (Di domenica 14 marzo 2021) Come ogni domenica, la Domenica In di Mara Venier si apre con una lunga pagina dedicata al coronavirus. La puntata di oggi, domenica 14 marzo, in onda su Rai 1 non fa eccezione. Si parla di quel Covid che ha messo a repentaglio la trasmissione, che ha ottenuto il via libera per la diretta soltanto sabato sera dopo un ultimi giro di tamponi, necessario in seguito al contatto di un membro dello staff con un positivo. Ma, soprattutto, si parla di vaccini. Tra gli ospiti ecco Matteo Bassetti, il sottosegretario alla Salute ed ex viceministro Pierpaolo Sileri ed Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale. Bassetti, in un intervento dal sapore molto politico, ha affermato che "merita un applauso" chi ha permesso la riorganizzazione del piano vaccinale con il cambio di governo (ovvero un applauso a Matteo Renzi e a Mario Draghi). ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Come ogni domenica, la Domenica In di Mara Venier si apre con una lunga pagina dedicata al coronavirus. La puntata di oggi, domenica 14 marzo, in onda su Rai 1 non fa eccezione. Si parla di quel Covid che ha messo a repentaglio la trasmissione, che ha ottenuto il via libera per la diretta soltanto sabato sera dopo un ultimi giro di tamponi, necessario in seguito al contatto di un membro dello staff con un positivo. Ma, soprattutto, si parla di vaccini. Tra gli ospiti ecco Matteo Bassetti, il sottosegretario alla Salute ed ex viceministro Pierpaolo Sileri ed, il direttore del Giornale. Bassetti, in undal sapore molto politico, ha affermato che "merita un applauso" chi ha permesso la riorganizzazione del piano vaccinale con il cambio di governo (ovvero un applauso a Matteo Renzi e a Mario Draghi). ...

