"Poveraccio, non esiste". VIttorio Feltri umilia Nicola Zingaretti: "Dal punto di vista culturale..." (Di lunedì 8 marzo 2021) Zingaretti se ne è andato, non è più segretario del Pd. Si è liberato da una rogna. Al suo posto minaccia di subentrare Grillo, cosicché, nell'eventualità, gli ex comunisti cesseranno di far piangere e finalmente faranno ridere. Bisogna poi dire che il loro problema non è la mancanza di una guida illuminata, ma la mancanza del partito che da tempo si è sfasciato, ormai è un rudere, rotola di qua e di là senza sapere dove andare e con chi. Dall'epoca di Occhetto a oggi sembra trascorso un secolo durante il quale i compagni di merende hanno solo cercato di sgranocchiare il potere, ricorrendo a giochetti non molto puliti, finalizzati a conquistare poltrone di vario tipo e genere. Per dire quanto sono balordi continuano a cavalcare il peggio del peggio, dall'antifascismo maniacale, al femminismo più trito e al conformismo, senza contare il politicamente corretto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)se ne è andato, non è più segretario del Pd. Si è liberato da una rogna. Al suo posto minaccia di subentrare Grillo, cosicché, nell'eventualità, gli ex comunisti cesseranno di far piangere e finalmente faranno ridere. Bisogna poi dire che il loro problema non è la mancanza di una guida illuminata, ma la mancanza del partito che da tempo si è sfasciato, ormai è un rudere, rotola di qua e di là senza sapere dove andare e con chi. Dall'epoca di Occhetto a oggi sembra trascorso un secolo durante il quale i compagni di merende hanno solo cercato di sgranocchiare il potere, ricorrendo a giochetti non molto puliti, finalizzati a conquistare poltrone di vario tipo e genere. Per dire quanto sono balordi continuano a cavalcare il peggio del peggio, dall'antifascismo maniacale, al femminismo più trito e al conformismo, senza contare il politicamente corretto che ...

