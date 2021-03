"Io presentatore? Perché tu non puoi fare il calciatore". Fazio lo sfida, Ibrahimovic lo gela (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo Sanremo, è il turno di Fabio Fazio. Zlatan Ibrahimovic va ospite a Che tempo che fa su Rai3 e mostra la stessa disinvoltura del palco dell'Ariston. La presentazione, in svedese, è affidata alla connazionale Filippa Lagerback e il bomber del Milan la prende bene: "Così mi sento a casa". Fazio prova a rimetterlo al suo posto: "Senti Zlatan se tu mi rubi il mestiere, io mi metto a fare il calciatore". Risposta secca: "Non puoi, devi avere il 47 di piede come me". Si parla ancora del passaggio ricevuto da un motociclista sconosciuto per arrivare al Festival senza troppo ritardo: "Ero preoccupato che nessuno mi credesse, così ho fatto dei filmati col cellulare ma pesavo molto più del conducente e la moto sbandava a seconda di dove mi spostavo, quindi ho pensato fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo Sanremo, è il turno di Fabio. Zlatanva ospite a Che tempo che fa su Rai3 e mostra la stessa disinvoltura del palco dell'Ariston. La presentazione, in svedese, è affidata alla connazionale Filippa Lagerback e il bomber del Milan la prende bene: "Così mi sento a casa".prova a rimetterlo al suo posto: "Senti Zlatan se tu mi rubi il mestiere, io mi metto ail". Risposta secca: "Non, devi avere il 47 di piede come me". Si parla ancora del passaggio ricevuto da un motociclista sconosciuto per arrivare al Festival senza troppo ritardo: "Ero preoccupato che nessuno mi credesse, così ho fatto dei filmati col cellulare ma pesavo molto più del conducente e la moto sbandava a seconda di dove mi spostavo, quindi ho pensato fosse ...

