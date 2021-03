"Adidas regala scarpe per la Festa della donna", attenzione alla truffa su WhatsApp (Di lunedì 8 marzo 2021) Un messaggio virale sta girando in queste ore su WhatsApp e annuncia che Adidas ha deciso di regalare delle scarpe in occasione della Festa delle donna. Ma attenzione, è solo una truffa e l'invio del messaggio da parte di amici e conoscenti potrebbe essere il segno che anche loro ci sono cascati. La truffa Cliccando sul link che rimanderebbe al concorso, infatti, come spiega Bufale.net, si arriva in realtà a un questionario in seguito al quale, per ottenere l’omaggio, viene richiesta una cifra minima per la spedizione. E così, oltre a non ricevere affatto delle scarpe in regalo, si affidano ai truffatori i dati della propria carta di credito. L'invio del messaggio ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Un messaggio virale sta girando in queste ore sue annuncia cheha deciso dire dellein occasionedelle. Ma, è solo unae l'invio del messaggio da parte di amici e conoscenti potrebbe essere il segno che anche loro ci sono cascati. LaCliccando sul link che rimanderebbe al concorso, infatti, come spiega Bufale.net, si arriva in realtà a un questionario in seguito al quale, per ottenere l’omaggio, viene richiesta una cifra minima per la spedizione. E così, oltre a non ricevere affatto dellein regalo, si affidano aitori i datipropria carta di credito. L'invio del messaggio ...

Advertising

enrydamy : RT @SkyTG24: 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - SkyTG24 : 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - lillydessi : Adidas regala scarpe per la Festa della donna? Attenzione alla truffa - QuiFinanza - infoitscienza : Adidas regala scarpe per la Festa della donna, la nuova truffa circola su Whatsapp -