Dieta Mediterranea: benefici sui disturbi cognitivi (Di domenica 7 marzo 2021) La Dieta Mediterranea è associata a una miglior percezione del proprio funzionamento cognitivo e, in taluni casi, a una minore incidenza dei disturbi La demenza rappresenta una sfida sanitaria, sociale ed economica mondiale; è quindi fondamentale identificarne i fattori di rischio, per poter adottare strategie di prevenzione. Una recente systematic review coordinata dall’Istituto di neuroscienze… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Laè associata a una miglior percezione del proprio funzionamento cognitivo e, in taluni casi, a una minore incidenza deiLa demenza rappresenta una sfida sanitaria, sociale ed economica mondiale; è quindi fondamentale identificarne i fattori di rischio, per poter adottare strategie di prevenzione. Una recente systematic review coordinata dall’Istituto di neuroscienze… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Dieta Mediterranea La Festa della Donna ai tempi del Covid Fiori e dieta mediterranea al centro dei festeggiamenti delle donne per le donne , con lo spazio dedicato ai consigli medici, con la presidente dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di ...

Come proteggersi dalla demenza: semplici regole per la salute del cervello Negli ultimi 5 anni si studiano intensamente la dieta mediterranea e quella nordica. Ad esempio, è stato dimostrato che i soggetti di età compresa tra 58 e 99 anni che consumano 1 - 3 porzioni di ...

Dieta mediterranea e attività fisica riducono i danni da inquinamento ilfattoalimentare.it Dieta mediterranea per combattere l'osteoporosi Dieta mediterranea per combattere l'osteoporosi. Dieta mediterranea per combattere l'osteoporosi a tavola. A casa ma anche in mensa, dunque, la malattia va sconfitta a 'colpi' di ...

La dieta mediterranea accende il desiderio Mangiare in maniera equilibrata fa bene, anche al sesso. Lo dice ad esempio una ricercatrice dell'Università di Napoli, Katherine Esposito, secondo cui “la cucina mediterranea, favorendo il benessere ...

