Liverpool-Fulham (domenica, ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 6 marzo 2021) Se ti chiami Fulham non ci sono tante chance di andare in casa del Liverpool per giocare una partita del genere, e non partire battuto in partenza. Tutto sommato ai Cottagers non è andata nemmeno male, visto che l'ultima volta hanno espugnato Anfield meno di nove anni fa (0-1 nel maggio del 2012, autogol di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Fulham Sprofonda il Liverpool, vola il Chelsea. Vincono anche Everton e Tottenham ... i Toffees vincono sul campo del West Bromwich Albion, gli Spurs superano il Fulham al Craven Cottage e i Blues passano a Anfield contro il Liverpool. Il Chelsea sale al quarto posto da solo, ma in ...

Il Chelsea batte il Liverpool, ok Ancelotti e Mourinho LONDRA (REGNO UNITO) - Il Tottenham di Mourinho espugna il Craven Cottage e sconfigge il Fulham n ella ventisettesima giornata della Premier League. Decisivo l'autogol di Adarabioyo . ...Liverpool e ...

Liverpool-Fulham (domenica, ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting Premier League, calendario e orari della 27^ giornata Lungo week-end di Premier League su Sky Sport, le squadre inglesi scendono in campo per la 27\^ giornata di campionato. Si parte con le quattro partite in programma al sabato. Alle ...

Premier: derby Manchester, United prova a fermare il City Sembra solo una formalità il derby di Manchester per il City di Guardiola che viene da 21 successi consecutivi, ha +14 sui cugini in frenata (Bruno Fernandes è stanco) dopo il pari col Crystal Palace.

