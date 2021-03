Advertising

borghi_claudio : @RobertoBurioni Un esempio? Prendiamo quello che ha originato questa conversazione, il simpatico CARTABELLOTTA. A f… - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - gzibordi : Covid, Lopalco: “Forse si è portatori del virus con il vaccino. Aumento casi? È la terza ondata” - PieraBelfanti : La terza ondata galoppa: emergenza ricoveri, 307 decessi, 23.641 nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : terza ondata

Orizzonte Scuola

Siamo in piena: in Italia ci sono 23.641 nuovi casi di coronavirus a fronte di 355.024 tamponi effettuati. Venerdì i contagi sono stati 24.036. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 307 ...ARTICOLO - Perché il Covid è così aggressivo in Emilia - Romagna: Bologna baricentro dellaAttuali positivi, guariti e ricoverati I guariti sono 1.073 in più rispetto a ieri e ...Partirà a metà marzo il progetto che promuove una delle grandi attrattive del Trentino: l’enogastronomia. Nuovo info point con centro degustazione all’uscita dell’A22 di Rovereto Sud ...Almeno per il momento, la Puglia resta gialla. Ma la conferma di un quadro dalle misure allentate non va interpretata come una promozione, tutt'altro, visto che i contagi continuano ad ...