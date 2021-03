Sanremo 2021, Ibra racconta: “C’era un GPS su di me, se l’autista mi avesse portato altrove mi avrebbero trovato” (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. Lo svedese è tornato a parlare dell’episodio di ieri sera quando, a causa di un incidente in autostrada, ha raggiunto l’Ariston grazie al passaggio in moto chiesto ad uno sconosciuto. “C’era un GPS su di me, se l’autista mi avesse portato da un’altra parte qualcuno mi avrebbe trovato”, ha raccontato durante la conferenza stampa di oggi. “Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto di far guidare me, specificando che non avevo paura e che lui non avrebbe avuto responsabilità. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta”, ha continuato l’attaccante del Milan. “Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatanhimovic non smette di stupire. Lo svedese è tornato a parlare dell’episodio di ieri sera quando, a causa di un incidente in autostrada, ha raggiunto l’Ariston grazie al passaggio in moto chiesto ad uno sconosciuto. “un GPS su di me, semida un’altra parte qualcuno mi avrebbe”, hato durante la conferenza stampa di oggi. “Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto di far guidare me, specificando che non avevo paura e che lui non avrebbe avuto responsabilità. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta”, ha continuato l’attaccante del Milan. “Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva ...

