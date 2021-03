Covid, le news. Governo: possibilità di utilizzare medici aziendali per vaccinazioni. LIVE (Di venerdì 5 marzo 2021) Obiettivo: garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al contagio. I medici di famiglia hanno chiesto un incontro al nuovo Commissario straordinario Figliuolo per avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Intanto, supera il milione e mezzo il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 4.841.993 le somministrazioni effettuate complessivamente Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Obiettivo: garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al contagio. Idi famiglia hanno chiesto un incontro al nuovo Commissario straordinario Figliuolo per avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Intanto, supera il milione e mezzo il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 4.841.993 le somministrazioni effettuate complessivamente

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Sanremo, interminabile serata. Achille Lauro sta nell'Olimpo ... insieme a Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino la band fa l'elenco dei locali, dei cinema e dei teatri che sono stati chiusi nell'ultimo anno a causa del Covid, dei concerti saltati, delle persone ...

In Francia i prezzi delle case sono cresciuti anche nel 2020 Malgrado il Covid, nel 2020 i prezzi immobiliari hanno continuato a salire in Francia. Addirittura, l'aumento rispetto all'anno precedente si è amplificato: +6,5% nel quarto trimestre, contro il +5,2% nel terzo. ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera I fessi del flesso La triste parabola di chi un anno fa sentenziava la fine del virus e oggi è allarmista Ricade in questi giorni un triste anniversario. Un anno fa (2 marzo, ma era bisestile) produssi un grafico che eb ...

Italia verso zona rossa (6 regioni a rischio). Coprifuoco anticipato? Contagi a quota 3 milioni Con un boom dei contagi da coronavirus, destinati ancora a salire nei prossimi giorni, terapie intensive e reparti ordinari sempre più pieni, l'Italia tra zone rosse e arancioni ...

