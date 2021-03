Salerno | sindaco premia calciatori eroi che hanno salvato compagno FOTO

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiVincenzo Napoli ha volutore con uno speciale riconoscimento gli atleti Vittorio Parigini e Francesco Di Tacchio. Il calciatore dell’Ascoli collegato in videoconferenza ed il Capitano della Salernitanaprontamente soccorso il calciatore Patryk Dziczek accasciatosi al suolo durante un match di campionato. La loro prontezza di spirito e le manovre eseguite in attesa dell’intervento immediato dei sanitariscongiurato più gravi conseguenze all’atleta. All’incontro ha partecipato anche l’assessore allo sport del Comune di, Angelo Caramanno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto premiare con uno speciale riconoscimento gli atleti Vittorio Parigini e Francesco Di Tacchio. Il calciatore dell'Ascoli collegato in videoconferenza ed ...