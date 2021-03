LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia in volo verso l’oro, Russia seconda. USA-Finlandia-Germania per il bronzo (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:05 Recupero della Svezia in queste due frazioni, la terza con Andersson e la quarta con Karlsson. Il sesto posto è però lontano dal gruppo delle terze, a oltre 50 secondi. 14:04 Diggins e Parmakoski con pochi metri di vantaggio su Carl al passaggio, 1’09?8 il loro ritardo. Ma sarà l’ultima coppia di salite a rendersi decisiva. 14:03 26?6 al km 17.5 tra Fossesholm e Nepryaeva. 14:02 Superati i tre quarti d’ora di gara, aumenta ancora il vantaggio di Fossesholm su Nepryaeva, oro e argento sembrano ormai prenotati a meno di eventi imprevedibili. 14:00 Diggins si porta davanti nel terzetto a 1’07?4 da Fossesholm, poi Parmakoski e Carl DIRETTAmente alle sue spalle. 13:59 Supera i 20 secondi il vantaggio di Fossesholm su Nepryaeva al passaggio dei 16.4 km. 13:57 Qualche secondo di vantaggio per ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:05 Recupero della Svezia in queste due frazioni, la terza con Andersson e la quarta con Karlsson. Il sesto posto è però lontano dal gruppo delle terze, a oltre 50 secondi. 14:04 Diggins e Parmakoski con pochi metri di vantaggio su Carl al passaggio, 1’09?8 il loro ritardo. Ma sarà l’ultima coppia di salite a rendersi decisiva. 14:03 26?6 al km 17.5 tra Fossesholm e Nepryaeva. 14:02 Superati i tre quarti d’ora di gara, aumenta ancora il vantaggio di Fossesholm su Nepryaeva, oro e argento sembrano ormai prenotati a meno di eventi imprevedibili. 14:00 Diggins si porta davanti nel terzetto a 1’07?4 da Fossesholm, poi Parmakoski e Carlmente alle sue spalle. 13:59 Supera i 20 secondi il vantaggio di Fossesholm su Nepryaeva al passaggio dei 16.4 km. 13:57 Qualche secondo di vantaggio per ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - E' il giorno della staffetta 4x5 femminile a Oberstdorf. Svezia e Norvegia vanno a caccia dell'oro,… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: Dominik Paris al comando terzo Innerhofer! Kriechmayr si nascond… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik #Paris - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris - #alpino #Seconda #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris - #alpino #Seconda #Prova… -