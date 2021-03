Divieto di spostamento, prima sanzione della polizia locale per il mancato rispetto della restrizione (Di giovedì 4 marzo 2021) FALCONARA - prima sanzione, questa mattina, per la violazione del Divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza in virtù dell'ordinanza regionale che pone la provincia di Ancona in area rossa . ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021) FALCONARA -, questa mattina, per la violazione deldi spostarsi dal proprio comune di residenza in virtù dell'ordinanza regionale che pone la provincia di Ancona in area rossa . ...

giorgiotosatti : @vinesp1982 @MatteoPedrosi @TorinoFC_1906 @CorriereGranata Quello scemò sei tu che non capisci che la ASL ha emesso… - Rosange36619033 : @SaraGnisci Mi chiedo: ma il divieto di spostamento tra comuni e regioni vale solo per noi? - redbookcarrier : @MMmarco0 @anaisginori @repubblica Sì confermo, nessuno in Europa ha l’obbligo della mascherina all’aperto, il divi… - italianitweet : Ma non ci sono la #zonarossa il #lockdown la #pandemia e soprattutto il divieto di spostamento??? Questi avranno i… - MatteoPedrosi : @terefreddo Se aspetti che si negativizzano tutti i positivi non giochi più. A Crotone si partirà comunque, con gra… -