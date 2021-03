NN intervista Gigi Finizio: “Vivo un momento di creatività, la musica un mare senza confini” (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo circa due anni, Gigi Finizio completa il progetto “Io torno”: due dischi con 13 inediti di cui 6 già pubblicati nel 2018 nella “prima parte”. “Io torno – Parte II”, altri sette capolavori inediti tra cui il nuovo singolo “Averti ancora”. Nei primi giorni di giugno l’artista partenopeo sarà protagonista all’Arena Flegrea con un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo circa due anni,completa il progetto “Io torno”: due dischi con 13 inediti di cui 6 già pubblicati nel 2018 nella “prima parte”. “Io torno – Parte II”, altri sette capolavori inediti tra cui il nuovo singolo “Averti ancora”. Nei primi giorni di giugno l’artista partenopeo sarà protagonista all’Arena Flegrea con un L'articolo NewNotizie.it.

Gigi_Divergent : RT @lmitaupdates: Le ragazze sono sulla copertina di questo mese di Glamour UK e sono state nominate dalla rivista come “Women Of The Year”… - i_stoccolma : Veramente non so perché ma questa 'intervista' simpatica mi ha riportato alla mente dopo tanto tempo questa canzone… - EFlorino : @gigi_nerazzurro @radiosilvana @francescatotolo - pierCMQ : @Paroledipaola @gigi_mori65 Non capisco cosa c’entrino le questioni diplomatiche Regeni/Zaki con l’intervista di un… - boreale27 : @cla_from_mars @missyoufilippo c’è un’intervista magica che gigi e ross fecero a Sergio, quei tre hanno fatto l’acc… -