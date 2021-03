Myanmar | Fassino | ' sì unanime a risoluzione | al fianco del popolo birmano'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Non dobbiamo lasciare solo ilnella sua lotta per difendere il processo democratico interrotto brutalmente dal golpe militare. Ed e' fondamentale aprire un dialogo con la Cina e con i paesi asiatici, che possono fornire un contributo decisivo per il ripristino dell'ordinamento democratico". Lo afferma Piero, presidente della Commissione esteri della Camera, dopo l'audizione dell'associazione 'Italia-Birmania insieme'. La Commissione esteri, su proposta dello stesso, ha approvato all'unanimità unain cui chiede la cessazione immediata di ogni forma di violenza e repressione, la liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutte le persone detenute e arrestate, il ripristino della legalità democratica, il rispetto dei diritti umani. La ...

(Adnkronos) - "L'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell - sottolinea Fassino - ha espresso chiaramente la posizione europea e l'Italia la condivide pienamente ..."