Golden Globe 2021 | ecco perché il vero trionfo è quello delle piattaforme digitali on demand

Leggi su domanipress

(Di martedì 2 marzo 2021) Nelle prime ore del mattino del primo marzo (ora italiana) si è tenuta la 78esima edizione dei, che ha visto protagoniste, tra le varie casi di produzione, soprattutto quelle che propongono la fruizione online quali Netflix (con ben 25 candidature) e Prime Video. Rispetto gli anni scorsi la premiazione è stata notevolmente posticipata (così come per gli Oscar) per permettere a più film di venir conclusi, girati e presentati al pubblico, in un anno tanto gravoso per il campo cinematografico. Proprio per via della pandemia tutt’ora in corso Netflix è stata ben più avvantaggiata se non altro nella distribuzioneproprie pellicole, ritrovandosi a un numero impressionante di premi (10), soprattutto in ambito televisivo. Entrambi “The Crown” e “The Queen’s Gambit” hanno battuto i concorrenti in tutte le categorie in cui ...